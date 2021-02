Warum Handtücher manchmal schlecht riechen

Skandal! Was straight aus der Waschmaschine kommt, sollte doch wohlig duften. Erst recht, wenn wir unsere ebenfalls frisch gewaschenen Körper darin einhüllen möchten. Blöd, dass das Leben manchmal anders spielt und es hin und wieder vorkommt, dass Badetücher müffelnd aus der Trommel purzeln. Und nun? Alles ruiniert und ab in die Tonne damit? Langsam, langsam, der üble Geruch hat natürlich eine ganz plausible Erklärung. Und die lautet leider … Bakterien.

Die können entweder in der Waschmaschine selber lauern, oder es sich schon direkt im Frottee gemütlich gemacht haben. Wir wissen, was hilft – in beiden Fällen.