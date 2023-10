Made to Break

Alle Frauen, die sich für grobmotorisch oder ungeschickt halten, können jetzt aufatmen: Unsere Strumpfhosen werden zum Reissen konzipiert. Kleiner Fun Fact über Nylon gefällig? Nach ihrer Entwicklung in den 1930er-Jahren wurde die Faser wegen ihrer Reissfestigkeit zu einem der wichtigsten Materialien in der Kriegsausrüstung. Seile, Zelte, Fallschirme, … Alles aus Nylon. Und an unseren Beinen übersteht das Material nicht mal gedankenverlorenes Anziehen oder ein bisschen Stiefel-Reiben? Verdächtig! Schon klar, schon klar, Strumpfhosen sind sehr viel feiner gewebt als ein Fallschirm. Trotzdem ist belegt, dass man im Hause DuPont, in dem die Nylonfaser 1935 entwickelt wurde, ganz schnell ganz viel daran gelegt hat, das eigene Produkt zu manipulieren. Es war einfach zu gut. Geizt man bei der Produktion allerdings an den richtigen chemischen Zusatzstoffen, reagiert die Faser sehr empfindlich auf äussere Einflüsse wie Sonne und Sauerstoff, wird beschädigt und reisst. Bedeutet für uns: nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen. Und das ist natürlich sehr viel umsatzsteigernder als eine Super-Strumpfhose, die ein Leben lang hält.