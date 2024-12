Weisse oder grüne Weihnachten?

Am 24. Dezember treffen sich alle Freundinnen und Freundesfreunde zum Weihnachtskonzert in der «Fischerstube» in Zug. Unsere liebe Freundin Eveline Huonder versetzt alle musikalisch in Weihnachtsstimmung. Bei allen, die sich nicht bereits seit Wochen einstimmen, kommt spätestens jetzt eine besinnliche Stimmung auf. Am späteren Nachmittag geht es dann nach Hause zum Sushi-Rollen. Eine Tradition, die wir in der kleinen Familienrunde jährlich zelebrieren, denn die Zeit zusammen in der Küche ist für meine Familie die schönste! Etwas Leichtes an Heiligabend, damit wir das traditionelle Fünf-Gang-Menü am nächsten Tag locker und genüsslich schaffen. Selbstgemachter Eierlikör und eine Tombola dürfen natürlich nicht fehlen – etwas Italianità muss sein.