Welche Zimmerpflanze will wo und wie wohnen?

Er Tarzan, sie Jane. Wir auf der Suche nach der richtigen Zimmerpflanze. Aber welche soll es sein? Was muss beim Kauf beachtet werden? Und wie läuft das mit dem Umtopfen? Ein Guide des Zürcher Pflanzengeschäftes «Veg and the City» hilft uns durch den Urwald der Zimmerpflanzen und führt uns direkt zu den Antworten.