Wie sinnvoll ist Kleider lüften statt waschen?

Jeans einfrieren statt waschen?

Minustemperaturen stoppen das Bakterienwachstum. So frieren viele Menschen etwa ihre Jeans bereits seit Jahrzehnten über Nacht ein, statt sie zu waschen. Aber bringt das wirklich etwas? Schliesslich bleiben Schweiss und andere Körperflüssigkeiten weiter in der Jeans – also auch der Nährboden für Mikroorganismen.