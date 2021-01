Wie (und wie oft) sollte man Daunendecken waschen?

Und wie trocknet man die nassen Federn?

An der frischen Luft oder – wenn möglich bei dem Wetter – in der Sonne. Das mögen die Daunen, um wieder richtig schön kuschlig zu werden. Alternative Idee: Das Bettzeug bei 30 Grad drei- bis viermal für 20 Minuten in den Tumbler stecken.

Auf dem Wäscheständer dauert der Trockenprozess eine halbe Ewigkeit, ausserdem laufen wir Gefahr, dass sich durch falsches Trocknen Keime und Schimmel einschleichen. OMG, bitte nicht.