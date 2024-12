«Partnersuche als Grossmutter ist es nicht einfach»

Und trotzdem erwische sie sich in manchen Augenblicken, in denen sie sich nach einem Partner sehnt. «Ich bin nicht auf der Suche, es gibt aber so Momente, wo man denkt, jetzt wärs aber schön, dass jemand sich um mich kümmert. Jemand, der sagt, bleib doch einfach entspannt, ich mache alles», gibt die dreifache Mutter zu. Man müsse ja nicht immer direkt zusammenziehen, heiraten oder Kinder bekommen. Von einem Partner will sie vor allem eins: «Ein Mann, der keine Komplexe und keine Probleme damit hat, dass seine Frau finanziell unabhängig ist.»