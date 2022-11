«Noch nie hatte die Auto Zürich so viele exklusive Autos!» Karl und Doris Bieri strahlen. Zum 35. Mal haben sie ihre Autoshow auf die Beine gestellt – dieses Jahr die grösste der Schweiz! «Toll, was es hier zu sehen gibt!», staunt SVP-Bundesratskandidat Albert Rösti. 54 Hersteller sind in der Messe Zürich vertreten – mit ihnen viel Prominenz.