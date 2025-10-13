Starkes Lippenbekenntnis

Farbe satt: Nach dem Hype um ultraglänzende und leicht getönte Lippenöle sind nun wieder Lippenstifte in respektive auf aller Munde. Wichtig ist dabei ein akkurates Auftragen – dafür sind gepflegte Lippen ein Muss. Ein Lipliner sorgt dafür, dass die Farbe im Verlauf des Tages nicht ausläuft, und betont die Konturen. Um der Lippenfarbe nicht die Show zu stehlen, reicht es, wenn wir die Wimpern nur mit brauner oder schwarzer Mascara tuschen.