  Beauty-Trends FW 25/26: Diese Farben dominieren die Make-up-Saison
Make-up-Trends FW 25/26

Diese 4 Make-up-Trends geben gerade den Ton an

An den Fashion Weeks sind die Blicke nicht nur auf die Mode, sondern auch auf die Beauty-Looks der Laufstegmodels gerichtet: Dieses Make-up steht im Herbst hoch im Kurs.

Auf den Laufstegen gesichtet: Dichte Brauen sind diese Saison ein Muss.

AFP via Getty Images
Volle Leuchtkraft voraus

Das Nonplusultra beim Auftritt: ein strahlender Teint. Wer damit nicht von Natur aus gesegnet ist, greift in die Trickkiste: Exfolierende und befeuchtende Seren als Basis lassen die Haut frischer und glatter wirken. Danach folgt ein Primer, der Unebenheiten ebnet und Poren minimiert. Statt das Gesicht mit einer Foundation voll zu tapezieren, greifen wir zu einem Concealer, mit dem wir Rötungen und Schatten punktuell abdecken und kaschieren.

Das zurückhaltende Make-up an der Show von Fendi überzeugte mit einem dezenten Glow, der gesund und nicht speckig aussieht.

Gamma-Rapho via Getty Images
Starkes Lippenbekenntnis

Farbe satt: Nach dem Hype um ultraglänzende und leicht getönte Lippenöle sind nun wieder Lippenstifte in respektive auf aller Munde. Wichtig ist dabei ein akkurates Auftragen – dafür sind gepflegte Lippen ein Muss. Ein Lipliner sorgt dafür, dass die Farbe im Verlauf des Tages nicht ausläuft, und betont die Konturen. Um der Lippenfarbe nicht die Show zu stehlen, reicht es, wenn wir die Wimpern nur mit brauner oder schwarzer Mascara tuschen.

Stella McCartney zelebrierte auf dem Laufsteg den perfekten «Wenn es am Morgen mal wieder schnell gehen muss»-Make-up-Look.

Gamma-Rapho via Getty Images
Schönes Schattenspiel

Das markanteste Make-up-Comeback feiern Lidschatten in allen möglichen Texturen – nur deckend müssen sie sein: Nachdem sie mehrere Saisons kaum mehr eine Rolle spielten oder nur sporadisch auftauchten, gibt es nun wieder etwas Schönes aufs Auge. Die Lieblingsfarben der Modehäuser: Grau- und Dunkelbrauntöne – sie dürfen sogar bis zu den Brauen auslaufen – sowie deckendes (!) Gold. Eine Base für die Lider intensiviert die Farbintensität.

Der libanesische Modeschöpfer Elie Saab liess den Mannequins für seine Prét-à-Porter-Show Katzenaugen verpassen.

imago/Avalon.red
Ideale Rahmenbedingungen

Go big or go home! Nach dem überraschenden Revival von schmalen Augenbrauen, wie sie in den 1990ern angesagt waren, legen wir uns für die kalte Jahreszeit wieder ein dickes Fell zu. Egal, ob buschig, glänzend oder gekämmt – Augenbrauen sollten einfach natürlich aussehen. Allfällige Lücken lassen sich mit einem Brauenstift oder -puder auffüllen. Wer Highlighter unter dem höchsten Punkt unter der Braue platziert, bekommt einen wachen Blick.

Das australische Modelabel Zimmermann zelebrierte an den Herbst/Winter-25/26-Schauen voluminöse und nach oben gebürstete Brauen.

Getty Images
Paul Seewer
Vanessa KimMehr erfahren
Von Vanessa Kim
