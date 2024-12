Diese Beauty-Festtagstrends dürft ihr nicht verpassen

Zuhair Murad

Eine Heldin, die ihre Stärke in eine glitzernde Rüstung hüllt, präsentiert der libanesische Designer in der aktuellen Couture-Kollektion. Mit symbolischen, kantigen Verzierungen und dramatischen Silhouetten verkörpert die Kollektion die Kämpfe und Narben der Frau, die daraus noch stärker hervorgeht. Das passende Make-up hat starke Konturen und betont die Wangenknochen. Schimmernde, metallische Lidschatten fangen das Licht ein, während matte Lippen den Look vervollständigen.