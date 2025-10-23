Diese Frisur lässt uns jünger aussehen

Curtain-, Birkin- oder Bottleneck-Bangs – wer soll hier bloss den Überblick behalten. Auch wir sind teilweise überfragt, welche denn nun welche Frisur ist. Ein Glück, dass wir uns gerade nur auf eine Variante konzentrieren müssen: Auf die Gringe-Fransen. Dabei handelt es sich nämlich nicht direkt um einen bestimmten Fransenschnitt, sondern schlichtweg um einen herausgewachsenen Pony. «Gringe» ist nämlich die Abkürzung für «grown out fringe». Easy, oder?