Gesunde Haare? Mit der Liquid Exfoliation klappt’s

Ja, lieber Sommer. Du warst gut zu uns. Vielleicht etwas zu gut. Wir haben Wochen, wenn nicht Monate an der Sonne verbracht, am Pool gelegen und in Salz- oder Chlorwasser gebadet. Kein Wunder, dass unser Haar am Ende des Sommers nach all den Strapazen nicht nur beansprucht, sondern die Kopfhaut auch mit Produktrückständen übersät ist. Schliesslich mussten wir unseren Schopf so gut es geht mit speziellen Sonnenprodukten vor den fiesen UV-Strahlen schützen. Um den ganzen Dreck wieder loszuwerden und unsere Mähne auf die kommende Saison vorzubereiten, setzen wir auf ein einfaches Zwei-Punkte-Programm: die Liquid Exfoliation. Wie’s geht, erfahrt ihr hier: