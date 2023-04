In Sachen Beauty und Kosmetik geht der Trend 2023 definitiv weg von der matten Optik hin zu einem glänzenden Finish. Nicht nur in Sachen Make-up, sondern auch auf den Nägeln. Lipgloss Nails zählen dank Trendsetterinnen wie Instagram-Star Kylie Jenner (25) oder Schauspielerin Julia Garner (29) zu den angesagtesten Maniküre-Trends 2023. Auf TikTok trendet der Hashtag #lipglossnails – mit inzwischen rund 7,5 Millionen Aufrufen. So kreiert man den Nageldesign-Trend.