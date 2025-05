Kommt der Wildwuchs zurück?

Unabhängig durch Wildwuchs

Moment, was? Haben wir das richtig gelesen? Leider stimmt es: Immer wieder behauptet irgendein Magazin, dass jetzt der Busch zurückkommt. Zwei Wochen später lesen wir von den neuesten Trend-Intimfrisuren. Von uns folgt ein tiefer Seufzer mit dazugehörigem Augenrollen. Nicht, weil Frauen es endlich normal finden, dass sie Intimbehaarung haben. Das feiern wir. Das Problem liegt darin, dass uns nach wie vor irgendjemand vorschreiben will, dass wir uns im Schambereich an Trends zu halten haben. Solche, die Männer schöner finden würden. Oder die zeigen würden, dass wir unabhängige Frauen sind. Bullshit. Selbstbestimmt und unabhängig sind wir, wenn wir uns von Studien und Meinungen nicht vorschreiben lassen, was wir zu tun und zu rasieren haben, sondern einfach für uns entscheiden, auf was wir Lust haben. Auch, was unsere Intimbehaarung betrifft.