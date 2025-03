Locken oder Wellen? So pflegst du dein Haar richtig!

Celebrities mit lockigem Haar

Diese Stars sind bekannt für ihre natürlichen, definierten Locken:

Zendaya – Ihre voluminösen Locken sind ein echter Hingucker.

Shakira – Ihre wilde Lockenmähne ist eines ihrer Markenzeichen.

Sarah Jessica Parker – Ihre legendären Curls in «Sex and the City» sind Kult.

Lorde – Ihre dichten, natürlichen Locken unterstreichen ihren einzigartigen Stil.

Corbin Bleu – Schon in High School Musical waren seine Locken unverkennbar.

Viola Davis – Trägt ihre natürlichen Locken mit Eleganz und Selbstbewusstsein.