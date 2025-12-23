So tragen wir glitzerndes Make-up richtig auf

2. Tipp: Cremige Konsistenz rund um die Augen

Smoky-Eyes in Kombination mit Glitzer sehen nicht nur an Weihnachten und Silvester schön aus. Einige Gelees und Cremes sind so formuliert, dass sie nach dem Auftragen trocknen und langhaftend an Ort und Stelle bleiben. Weil diese Formel «Fall-Outs» verhindert, müssen wir uns keine Sorgen um herabfallende Glitzerpartikel machen. Dennoch müssen wir beim Auftragen Folgendes beachten: Nachdem die Augen geschminkt sind, tupfen wir den Glitter auf das Augenlid auf und lassen ihn danach vollständig trocknen, bevor wir wieder blinzeln dürfen. So verschmiert das Ganze nicht. Wer will, schichtet das Produkt auf diese Weise Schritt für Schritt. Das verleiht dem Make-up mehr Intensität. Es gibt jedoch auch cremige Glitter, die nicht trocknen – dadurch bewahren sie den Glanz ihrer Textur. Profis tragen sie nur dort auf, wo keine Reibung entsteht, wie im inneren Augenwinkel und am unteren Wimpernkranz.