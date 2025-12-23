So tragen wir glitzerndes Make-up richtig auf

1. Tipp: Loser Glitter auf den Lidern
Hierfür tragen Makeup Artists mit den Fingern eine sehr dünne Schicht Glitterkleber auf das Augenlid auf. Ein gefaltetes Taschentuch nahe am unteren Augenlid und über der Wange fängt herabfallende Partikel auf. Jetzt lässt sich das Produkt mit dem Finger, beginnend vom Wimpernkranz aus bis hoch zu den Augenbrauen, sanft auftupfen. Es ist wichtig, dass wir einen weichen Übergang schaffen, um eine Glitter-Ansammlung auf dem Augenlid zu vermeiden. Wer fürs Make-up lieber einen Pinsel benutzt, wählt für ein möglichst präzises Resultat ein flaches und eher dichtes Modell. Um die Haltbarkeit des Glitzers zu verlängern und um sogenannte «Fall-Outs» zu reduzieren, hilft es, den Pinsel vorab mit einem Setting Spray, das ist ein Spray, dass die Haltbarkeit des Make-ups verlängert, zu befeuchten.
2. Tipp: Cremige Konsistenz rund um die Augen
Smoky-Eyes in Kombination mit Glitzer sehen nicht nur an Weihnachten und Silvester schön aus. Einige Gelees und Cremes sind so formuliert, dass sie nach dem Auftragen trocknen und langhaftend an Ort und Stelle bleiben. Weil diese Formel «Fall-Outs» verhindert, müssen wir uns keine Sorgen um herabfallende Glitzerpartikel machen. Dennoch müssen wir beim Auftragen Folgendes beachten: Nachdem die Augen geschminkt sind, tupfen wir den Glitter auf das Augenlid auf und lassen ihn danach vollständig trocknen, bevor wir wieder blinzeln dürfen. So verschmiert das Ganze nicht. Wer will, schichtet das Produkt auf diese Weise Schritt für Schritt. Das verleiht dem Make-up mehr Intensität. Es gibt jedoch auch cremige Glitter, die nicht trocknen – dadurch bewahren sie den Glanz ihrer Textur. Profis tragen sie nur dort auf, wo keine Reibung entsteht, wie im inneren Augenwinkel und am unteren Wimpernkranz.
3. Tipp: Glitzerregen auf dem Mund
Die Basis für glitzernde Lippen ist ein Lippenstift. Für die Festtage eignet sich ein roter in Kombination mit einem farblich passenden Glitter. Ein gefaltetes Taschentuch unter den Lippen und über dem Kinn fängt auch hier die herabfallenden Partikel auf. Für Präzision beim Auftragen und eine ausreichende Deckkraft sorgt ein kleiner, dichter und eher steifer Pinsel. Diesen tunken wir in den Glitter und tupfen ihn danach auf die Lippen auf, bis der Mund komplett bedeckt ist. Um das Ganze zu fixieren, pressen wir die Lippen zum Schluss fest zusammen.
4. Tipp: Glimmer ade
Ein ölhaltiger Make-up-Entferner ist bei Glitter das A und O. Bei Kontakt mit Wasser verwandeln sich die meisten ölhaltigen Reiniger in eine milchige Textur, die jede Art von Make-up schonend entfernt. Dadurch lassen sich die funkelnden Partikel mithilfe eines Wattepads in sanften Bewegungen abreiben. Apropos Reinigung: Wer auch bei den Nägeln auf Glitzer setzt, tränkt zum Entfernen des Lacks ein Wattepad in Nagellackentferner und drückt es einige Sekunden auf die Nägel. So löst sich die funkelnde Pracht.