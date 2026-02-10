Der Alleskönner für flexible Styles: Mit mehreren Aufsätzen zaubert der Airstyle Pro Locken, Wellen oder Volumen – ganz ohne dass ihr mehrere Geräte braucht.
Vorteile: Austauschbare Styling-Heads, starke Luftleistung, intuitive Bedienung.
Für wen geeignet: Ideal für alle, die Abwechslung lieben und verschiedene Looks schnell umsetzen wollen.
Ein Luft-Lockenstab mit Style-Faktor: Der Air Wand nutzt einen Luftstrom, um Locken und Wellen ohne extreme Hitze zu formen. Das Ergebnis? Weiche, definierte Locken mit natürlicher Bewegung.
Vorteile: Schonende Formgebung, kein klassisches Eisen-Hitzeprinzip, edles Design.
Für wen geeignet: Perfekt für alle, die geschmeidige Locken ohne Haarschäden wollen.
Das Premium-Glätteisen von ghd setzt auf smarte Wärme: Die Keramikplatten sorgen für gleichmässige Hitzeverteilung, während flexible Kanten das Haar sanft kontrollieren. Ideal nicht nur zum Glätten, sondern auch für leichte Waves.
Vorteile: Gleichmässige Temperatur, vielseitig einsetzbar, hochwertige Verarbeitung.
Für wen geeignet: Für Styling-Profis und alle, die Wert auf Effizienz und Haargesundheit legen.
Der Klassiker unter den Multi-Tools – soll jetzt noch stärker sein: Dank der Co-anda-Technologie umschliesst der Luftstrom das Haar und formt Locken oder glättet, ohne extreme Hitzepunkte. Zahlreiche Aufsätze machen ihn zum Allrounder.
Vorteile: Innovatives Luftstrom-Styling, viele Aufsätze, reduziert Hitzeschäden.
Für wen geeignet: Für Technik-Fans, Vielstyler und alle, die schonend stylen möchten.
Egal wie gut ein Tool ist: Hitze bleibt ein entscheidender Faktor für Haarstress. Dauerhaft hohe Temperaturen entziehen dem Haar Feuchtigkeit, zerstören die Kutikula und machen es brüchig – das zeigt sich in Spliss, Trockenheit und fehlendem Glanz.
Viele moderne Geräte setzen deshalb auf clevere Technik:
- konstante Temperaturkontrolle statt Hitze-Spitzen
- Luftstrom-Styling statt direkter Hitzeeinwirkung
- Sensorik, die das Haar schützt
Tipp: Vor jedem Styling ein Hitzeschutz-Produkt nutzen, nicht bei nassem Haar ansetzen und auf niedrigere Temperaturen setzen, wenn euer Haar fein oder trocken ist.
Fazit
Ob vielseitiger Multi-Styler, innovativer Luft-Lockenstab oder High-End-Glätteisen: Die richtigen Tools bringen euch stylisch weiter – aber nur, wenn ihr sie bewusst und haarschonend nutzt. Ein smartes Gerät allein genügt nicht, wenn Hitze falsch eingesetzt wird.
So innovativ moderne Haartools auch sind – langfristig entscheidet nicht nur das Gerät, sondern der Umgang mit Hitze, Haar und Kopfhaut. Genau hier setzt der medizinische Blick an. Im Gespräch mit einer Expertin aus der Māra Care Praxis wird deutlich, welche Faktoren für gesunde Haare oft unterschätzt werden.
Was beeinflusst die Haargesundheit wirklich?
Neben genetischen und hormonellen Faktoren spielen vor allem Ernährung und Alltagsbelastungen eine zentrale Rolle. Häufige Mängel an Eisen, Zink, Vitamin D und Eiweiss wirken sich direkt auf Haarqualität und -wachstum aus. Auch mechanischer Stress – etwa durch straffe Frisuren oder grobes Bürsten im nassen Zustand – wird oft unterschätzt.
Ab wann wird Hitze kritisch?
Bereits ab ca. 150 °C kann die Haarstruktur dauerhaft geschädigt werden. Ab 170–180 °C steigt das Risiko für Haarbruch, Trockenheit und Strukturverlust deutlich – besonders bei regelmässigem Styling. Typische Schäden aus der Praxis Am häufigsten zeigen sich: Haarbruch mit ungleichmässigen Längen starke Trockenheit und Glanzverlust erhöhte Brüchigkeit Kopfhautreaktionen wie Juckreiz, Trockenheit oder übermässige Talgproduktion.
Gibt es einen gesunden Umgang mit Stylinggeräten?
Ja – mit klaren Regeln:
- nur auf vollständig trockenem Haar stylen
- moderate Temperaturen, nicht täglich
- beim Föhnen mittlere Stufen oder Kaltluft
- hohe Hitze nur kurz und nie direkt auf der Kopfhaut
Sind Hitzeschutzprodukte sinnvoll?
Medizinisch betrachtet: ja, aber mit Einschränkung. Polymerbasierte Hitzeschutzprodukte können Haarbruch und Feuchtigkeitsverlust reduzieren, bieten jedoch keinen vollständigen Schutz. Entscheidend bleibt, Hitze nicht auf feuchtem Haar anzuwenden – das verursacht nachweislich mehr Schäden.
Empfehlung für Viel-Styler?
Wer regelmässig stylen möchte, sollte auf:
- bewusste Stylingpausen
- hochwertige Geräte mit Keramik- oder Ionen-Technologie
- konsequenten Hitzeschutz
- und eine nährstoffreiche Ernährung achten
Ebenso wichtig: Kopfhaut-Signale ernst nehmen. Rötungen, Juckreiz oder Schuppen sind Warnzeichen.
Das Konzept der Mara-Care Praxis in Zürich
Die Mara-Care Praxis verfolgt einen ganzheitlich-medizinischen Ansatz für Haar- und Kopfhautgesundheit. Statt Symptome isoliert zu behandeln, wird das Haar als Teil eines biologischen Gesamtsystems verstanden. Diagnostik, Nährstoffstatus, hormonelle Einflüsse, Kopfhautgesundheit und Stylinggewohnheiten werden gemeinsam betrachtet.
Kurz gesagt:
Gesundes Haar entsteht nicht nur durch gutes Styling, sondern durch die Balance von Technik, Pflege und innerer Versorgung.
Mara-Care Bleicherweg 72, 8002 Zürich