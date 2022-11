Vampire Skin ist der Beautytrend der Saison

Dieses Weihnachten wird es in puncto Make-up … sagen wir es mal so: schaurig schön. Statt unsere Augenlider oder Lippen mit einer glitzernden Metallic-Fabe zu betonen, lassen wir in diesem Jahr unseren Teint funkeln. Und zwar nicht etwa mit einem schimmernden Highlighter, sondern mit Glitzerpartikeln. Als Inspiration dienten TikToker*innen wie Seyda Erdogan und August Sombatkamrai die Vampire aus «Twilight». Wer die Saga nicht kennt: Die Haut dieser Vampire beginnt im Gegensatz zu anderen fiktiven Vampiren zu glitzern, sobald sie mit Sonnenlicht in Berührung kommt. Und obwohl diese funkelnde Vampirhaut rein fiktiv ist, wurde sie von vielen realen Menschen vielfach kopiert. Ein Unterfangen, das gar nicht mal so einfach ist, weil es etwas tricky sein kann, Glitzer gleichmässig auf der Haut zu verteilen.