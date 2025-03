Sephora Winter Vibes 2025

Was gibt's Neues in der Beauty-Welt?

Sephora macht Crans-Montana zum angesagten Beauty-Hotspot im Schnee. Nach dem Mega-Erfolg in Verbier 2024 ging Sephora mit seinen Winter Vibes in die nächste Runde – und hat ordentlich einen draufgelegt. Vom 7. bis 9. Februar 2025 wurde Crans-Montana zur ultimativen Snowy Beauty Welt, in der sich alles um die neuesten Trends, exklusive Brands und jede Menge Glamour drehte.