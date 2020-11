Und dieser Dauerstress führt wiederum zu Streit, häuslicher Gewalt, Vertrauensverlust, psychischen Krankheiten und einer depressiven Stimmung in der Gesellschaft. Wir müssen also nicht nur die Infektionen mit dem Covid-19-Virus in den Griff bekommen, sondern auch die zusätzlichen negativen Folgen der Pandemie und der Massnahmen auffangen.