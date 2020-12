Was erwartet uns 2021?

Mit angepassten Strategien wird es Europa schaffen, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Es werden immer mehr Menschen geimpft, immer mehr Tests durchgeführt und weniger Restrik­tionen übrig bleiben. In den USA wird die neue Regierung massive Impfkampagnen durchführen. Dann wird auch der interkontinentale Reise­verkehr wieder zunehmen, aber hoffentlich mit weniger Umweltzerstörung und einem vernünf­tigeren Tourismus. Und das Virus wird sich irgendwo in den ärmsten Gegenden der Welt verstecken. Deshalb müssen auch die Menschen in den ärmsten und entlegensten Winkeln des Planeten von einem verbesserten Gesundheits­system, Tests und Impfungen profitieren können.