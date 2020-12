Es kostet jeden von uns Mühe, Toleranz und Respekt an den Tag zu legen. Denn die Impfung ist in der Schweiz freiwillig, und deshalb muss die Entscheidung, ob man sich impfen lassen will oder nicht, auch voll und ganz respektiert werden. Selbstverständlich hoffe ich, dass sich viele Menschen impfen lassen, wenn sie dann die Möglichkeit ­haben. Auch ich werde dazugehören. Aber wir werden die Krise als Gesellschaft nur dann gut meistern, wenn wir unseren gegenseitigen Respekt und das Vertrauen zueinander nicht aufs Spiel setzen. Gerade jetzt über die Feiertage sollten wir uns wieder wie ­während der ersten Pandemiewelle auf mehr Solidarität zurückbesinnen. Solidarität heisst nicht nur, ich lasse mich impfen, sondern auch, ich respektiere den Entscheid meines Nachbarn und kümmere mich um sein Wohlbefinden, ob er jetzt die gleiche Meinung vertritt wie ich oder nicht. Am Schluss muss es für jeden Einzelnen von uns und für die Schweiz als Ganzes stimmen.