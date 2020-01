Peter Rothenbühler schreibt Roger Federer

Am 22. November 2018 besetzten zwölf Klimaaktivisten eine Filiale der Credit Suisse in Lausanne aus Protest gegen deren Investitionen in fossile Energien. Gleichzeitig griffen sie Tennis-Champ Roger Federer an, der als Werbe botschafter der CS auftritt. Diese Woche sprach der Richter die Klimajugendlichen vom Vorwurf des Hausfriedensbruches überraschend frei. Und Roger Federer meldete sich mit einem noch überraschenderen Statement zu Wort.