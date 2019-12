Peter Rothenbühler schreibt Bachelor Patric Haziri

Kein Mensch sage so etwas, meinte ein Kritiker. Oder sind Sixpackbauch und Haifischlächeln gar keine Garantie für Liebe? Zum echten F*ck soll es nicht gekommen sein, sagt die Produktion. Dafür durften Sie alle Ladys heftig küssen. Bei Grace, der Restaura tionsfachfrau, hat es offenbar geschmeckt. Sie ist ja so «verliebt, verliebt, verliebt, verliebt!» (flötete sie). Aber Ihnen sah man es an: Die romantischste Liebesgeschichte der Schweiz (so der Sender) war nur eine Pose. Gut, ich will nicht nur lästern, ich frage mich einfach, warum eine Serie derart Erfolg hat, die ein erschreckendes Frauenbild vermittelt, mit Kandidatinnen, die unterwürfig und häslihaft um einen grossartigen Macker buhlen und sich abküssen, mustern und benoten lassen wie Pudeli auf der Hundeshow. Zwar freiwillig und gegen Honorar und in zehn Flugstunden ent fernten Luxushotels unter Palmen (mit albtraumhaft mieser CO2- Bilanz notabene).