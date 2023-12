Wenn man davon ausgeht, dass man mit 13 Jahren offiziell Teenager ist, bin ich seit über sechs Jahren Teenie-Mutter. Seit mehr als vier Jahren sogar zweifache. Ich rühme mich selbst, mittlerweile einiges zu verstehen, was in diesen Pubertäts-Köpfen so vor sich geht. Seit die Wechseljahre mich heimsuchen, umso mehr – schliesslich mache ich selbst gerade (wieder) die Erfahrung, was die Hormone alles anrichten an Körper und Seele. Ich kann ihre Launen nachvollziehen, ihre Vergesslichkeit, ihre Schlaflosigkeit. Aber einige Dinge gibt es, die ich trotz Pre-Menopause, jahrelanger Erfahrung Teenie-Erfahrung – und obwohl ich selbst mal einer war – wirklich nicht verstehe.