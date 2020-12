Dieses Jahr gibt es keine Ferien in den Bergen, Weihnachten wird im kleinen Kreis gefeiert. Ich beschliesse aber spontan, uns dreien vor dem Fest wenigstens zwei Tage im Schnee zu gönnen. Ich finde also, es lohnt sich nicht, vorher nochmal einzukaufen. Um am Nachmittag dann leicht panisch zu merken, dass ich ja trotzdem noch etwas zum Abendessen kaufen muss. Ich renne also los und gehe unterwegs noch beim Coiffeur vorbei, bei dem Kind 2 noch einen Termin hat. Schliesslich hat es mich so nett per WhatsApp gebeten: «Chasch du äm Coifför go s Gäld bringe, ha kei meh!»