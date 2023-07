Eben doch keine richtige WG

So weit, so Wohngemeinschaft. Aber so richtig sind wir eben doch keine. Denn wären wir eine echte WG, wären nur schon die Finanzen anders verteilt. Dann würden nämlich nicht nur alle ihren Anteil an die Miete zahlen, sondern auch sonst ihr Leben selbst finanzieren. Und ganz sicher nicht zusätzlich noch Taschengeld einsacken. Wären wir eine echte WG, wäre nicht am Ende immer ich diejenige, welche die Küche aufräumt, auch wenn ich mir jedesmal schwöre, dass ich das Zeug nächstes Mal so lange vor sich hingammeln lasse, bis mal jemand anders den Geschirrspüler einräumt. Und wären wir eine echte WG, würde ich mich ganz sicher nicht um die Haustiere kümmern, welche meine WG-Gschpänli mir in die Wohnung geschleppt haben. (Ja, gut, würden diese sie sonst verrotten lassen, hätte ich vermutlich auch Mitleid).