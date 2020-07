Kann schon sein, dass es dich mal täuscht. Aber aus Erfahrung kann ich dir eines sagen: es ist viel schlimmer, etwas zu tun, das sich falsch anfühlt, als etwas, das sich im Nachhinein zwar als falsch herausstellt, sich im Moment aber richtig angefühlt hat. Und last but not least: ich werde immer da sein. Nicht vor oder hinter dir, sondern an deiner Seite. Mit gebührendem Abstand.