Was das Ende der Kindheit meiner Kinder allerdings sehr wohl bedeutet, ist das Ende dieser Kolumne. Wer sie vermisst, kann jede einzelne hier nachlesen – das dürfte eine Weile dauern. Und mich werdet ihr auch nicht so schnell los. Ich werde künftig unter dem Titel «Mittelklasse» über mein Leben als Frau mittleren Alters schreiben, mit all seinen Freuden, Leiden, Irrungen und Wirrungen. Da werden Kind 1 und Kind 2 sicherlich auch das eine oder andere Mal vorkommen. Für den Moment bedanke ich mich herzlich für eure Treue und all die Reaktionen, die ich in den vergangenen Jahren auf meinen ganz normalen Wahnsinn bekommen habe. Ich würde mich freuen, euch weiterhin zu meiner Leserschaft zu zählen.