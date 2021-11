Kind 1 hat einen eigenen Kühlschrank im Zimmer. Was da drin ist, gehört natürlich per Definition ihm. «Was im Kühlschrank in der Küche ist, ist Allgemeingut. Wer etwas für sich beansprucht, schreibt es an. Irgendwie scheint das allerdings nicht für mich zu gelten.» Ich kann meine Schachtel Toffifee gross und fett anschreiben und im Gemüsefach verstecken, wenn ich mir eines zum Espresso gönnen will, ist sie garantiert weg. «Oh, sorry, nöd gseh!» Und wie oft wollte ich schon Schuhe anziehen, als ich aus dem ging, und sie waren einfach nicht da - Kind 1, das die gleiche Schuhgrösse hat wie ich, hält nämlich mein Schuhgestell auch für Allgemeingut. Genau wie meinen Kleiderschrank. Aber wehe, ich würde mich mal einfach bei ihm bedienen …