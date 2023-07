Die absurdesten Familien-Studien der Welt

Sieben von zehn Teenies freuen sich aufs Weekend

Eine britische Studie sagt, dass bereits Primarschulkinder Lehrpersonen sexuell belästigen – basierend auf EINEM achtjährigen Jungen, der einer Lehrerin an den Busen gefasst haben soll. Nun denn – ich hab auf eine Studie durchgeführt, sie besagt, dass meine Kinder überdurchschnittlich intelligent sind. Basierend auf einer guten Note von vergangener Woche. Da ist die US-Studie, die besagt, dass Babys lachen, um etwas zu bekommen (also dass bereits Säuglinge kalkulierend sind) ja fast repräsentativ: Sie wurde an dreizehn (!) Probandinnen und Probanden durchgeführt.