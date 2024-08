Apéero gibts nur bei der Kirche

Vorbereitung ist alles. Und die beginnt bei etwas ganz Banalem: eurer E-Mail-Adresse. Die meisten Infos werden per Mail verschickt, ihr werdet diese also in eine Liste eintragen müssen und alle anderen werden sie regelmässig sehen. Überlegt euch gut, ob ihr da euren Arbeitsort preisgeben wollt. Und auch die alte Privatadresse aus jungen Jahren – «bienchen88@hotmail.com» oder «hotguy@gmail.com» – eignet sich meist nur bedingt. Die Frage, ob man vor dem Elternabend ein Glas Wein oder ein Bier stürzen sollte, ist sehr individuell (etwas Lockerheit kann nicht schaden, zu locker kommt meist nicht gut). Am Elternabend selbst gibts meist nichts Alkoholisches. Dafür empfehle ich euch, eure Kinder beim katholischen Religionsunterricht anzumelden. Die Apéros nach den entsprechenden Elternabenden lassen keine Wünsche offen, und die Abende selbst sind oft einiges unterhaltsamer.