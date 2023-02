Aber das Schlimmste für Eltern ist es, zuzuschauen, wenn die eigenen Kinder verletzt werden. Auch wenn man weiss, dass sich das nicht vermeiden lässt. Und glaubt mir eines: Ihr habt vielleicht manchmal das Gefühl, eure Eltern seien engstirnig und verständnislos, und vielleicht sind sie das ja auch ab und zu. Aber jede Mutter und jeder Vater dieser Welt will immer das Beste für die eigenen Kinder – aber sehr oft ist halt das, was sie für das Beste halten, nicht das, was ihr für das Beste haltet. Worauf ich hinaus will: Wenn sie euch oder eure Freundinnen und Freunde kritisieren, tun sie das meist aus Angst, dass ihr verletzt werdet. Und wenn ihr jemals das Gefühl hattet oder habt, dass ich euch mit einer gewissen Vorsicht begegne, ist es deswegen, dass ihr eine Waffe in euren Händen haltet, gegen die ich niemals ankomme: Ihr habt die Macht, meine Kinder zu verletzen. Nicht, weil ihr das plant oder wollt, sondern einfach durch die Tatsache, dass ihr wirklich wichtig seid in ihrem im Leben. Zum Glück. Unverletzbar ist nur, wem nichts wichtig ist. Ich bin dankbar dafür, dass meine Kinder es nicht sind.