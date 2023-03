Aber in den letzten Jahren haben sich so etwas wie Leitlinien entwickelt, die man als Eltern für die Mädchenerziehung nutzen kann, wenn einem Gleichberechtigung wichtig ist. Man soll Mädchen dazu ermutigen, für sich selbst einzustehen, sich nicht einschränken lassen, sich nicht in Schubladen stecken lassen, sagen, was sie denken, sagen, was sie wollen, leben, wie sie wollen, und sich nicht einreden lassen, dass sie etwas nicht können. Man soll Mädchen zu starken, selbstbewussten Frauen heranziehen, die sich nicht von den Männern auf die Kappe scheissen lassen.