Darum nahm ich nicht am Frauenstreik teil

Auch Männer können Feministen sein

Dafür auf die Strasse zu gehen, ist mehr als berechtigt. Was mich stört? Zum Beispiel der Flyer, der mir in die Hände fiel. Er richtet sich an «Frauen, Mütter, non-binäre, intersexuelle, transsexuelle Personen, und so weiter». Nur eine Spezies wird explizit nicht erwähnt: Männer. Nicht ganz alle, aber fast jeder Text, den ich zum Thema lese, und jede Rede, die ich höre, schliesst Männer nicht nur aus, sondern macht sie zum Feindbild.