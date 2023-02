Letzthin komme ich nach Hause, und Kind 2 schlurft an mir vorbei in die Küche. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist, dass es die Kapuze seines Pullis über den Kopf gezogen, und ein Handyladekabel drum gebunden hat. Ich starre das Kind an, das Kind starrt zurück und bricht in schallendes Gelächter aus. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, was genau so lustig an dem Ganzen sein soll.