Also, diese besonderen Tierchen sind die erste Generation von echten Digital Natives. Und das, meine Damen und Herren, ist revolutionär, denn es beeinflusst jeden Bereich ihres Lebens. Dank Netlix, TikTok und Co. sind diese jungen Menschen sich gewohnt, dass in ihrer Freizeit alles auf sie zugeschnitten ist. Das wünschen sie sich auch für anderes, nicht zuletzt im Job. Uns mag das anmassend und unrealistisch erscheinen, aber für sie bedeutet es erstens, dass man sich auf ihre Stärken konzentriert, und nicht (wie das in der Schule noch immer der Fall ist) vor allem versucht, ihre Schwächen auszumerzen. Und zweitens, dass sie als Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden. Ein Alltag, in dem sie acht Stunden pro Tag gedankenlos Regeln befolgen müssen, weil die halt nun mal gelten, ist für die Gen-Z-ler die totale Horrorvorstellung.