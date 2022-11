Ich bin überzeugt, dass ich nichts verpasst habe

«Was bist du bloss für eine Mutter?», fragt der Teil in mir, der mich begleitet, seit ich vor gut 19 Jahren erstmals zwei rosa Striche auf einem Schwangerschaftstest sah: mein schlechtes Gewissen. Ich habe es so verinnerlicht, dass ich sagen kann, dass es ein fester Teil von mir ist. Angefangen mit jedem guten Rat, den ich in der Schwangerschaft gelesen oder gehört habe, und mich in der Folge gefragt habe, ob ich zu ungesund gegessen oder zu heiss gebadet habe. Gefolgt von jedem Mal, an dem ich meinen Kindern Rüeblibrei aus dem Glas gefüttert oder eine Tiefkühlpizza in den Ofen geschoben habe. Zu meinem zweiten Ich geworden, mit jeder Bemerkung à la «Warum wolltest du überhaupt Kinder, wenn du so viel arbeitest?».