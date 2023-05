«Hab Vertrauen»

Klar geht auch mal etwas schief. Aber wenn du die Dinge mal mit etwas Abstand betrachtest: Wieviele Kinder kennst du, die an einem Kieselstein erstickt sind? Oder in der Oberstufe noch in die Hosen machen? Oder auf der Strasse landen, weil sie mal die Schule geschwänzt haben? Du tust das, was du für richtig hältst, du kannst ja gar nicht anders – auch dann nicht, wenn sich das im Nachhinein als falsch herausstellen sollte. Aber so oft wird das nicht passieren. Hab Vertrauen in dich selbst und in dein Umfeld, allen voran in deine Kinder. Es erspart dir sehr viel Seelen-Unfrieden.