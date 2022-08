Wir wurstelten uns irgendwie durch, er und ich, und stiessen dabei mal auf mehr, mal auf weniger Verständnis von Lehrerinnen und Lehrern. Für mich war es dabei immer ein Abwägen, wann ich nun Zeit und Nerven investieren sollte und wann nicht. Ich fand und finde Strafaufgaben total sinnlos, aber jedes mal, wenn Kind 2 wieder eine mit nach Hause brachte, eine Grundsatzdiskussion zu führen, hatte ich einfach keine Lust. Kind 1 hat übrigens nur ein einziges Mal eine Strafaufgabe erhalten. Sie rief einem Klassenkameraden, der an der Wandtafel Blut und Wasser beim Lösen einer Aufgabe schwitzte, zu: «Houston, wir haben ein Problem. Zu wenig Talent.» Auch wenn ich es schade fand, dass so viel geistreiche Ironie bestraft wurde, musste ich ihm eben auch sagen: Das war witzig. Aber ein Schulgspänli vor der ganzen Klasse so bloss zu stellen ist nicht okay.