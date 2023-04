Ich war kurz davor, zu verzweifeln, als ich eine Wohnung fand. Trotz Haustieren. Trotz einem Kind, das Klavier spielt. So gelegen, dass die Kinder per ÖV einen erträglichen Schul- und Arbeitsweg haben. Ich bin unglaublich dankbar. Und unglaublich erschüttert. Wie kann es sein, dass sich in unserem Land fünfköpfige Familien in drei Zimmer auf knapp 60 m2 quetschen, weil sie einfach nichts anderes finden? Oder alle paar Monate umziehen, weil sie sich nichts anderes leisten können? Da muss doch etwas passieren!