Nun, das Kind ist total imstande, sein Zimmer aufzuräumen, es ist einfach sehr selten willens. So wie ich in seinem Alter auch, und ich wage mal zu behaupten, das gilt für die meisten von uns. Nun habe ich als seine Erziehungs-Verpflichtete absolut keine Lust, ihn täglich zum Aufräumen zu nötigen, und ich sehe auch nicht, warum ich das tun sollte – es muss in dem Schlag wohnen, nicht ich. Zudem kenne ich das Kind nach 16 Jahren Erziehung tatsächlich so gut, dass ich weiss, dass es auch ihm irgendwann zu bunt wird (spätstens wenn es was Wichtiges sucht oder keine sauberen Socken mehr hat), und es dann voll selbstständig aufräumt.