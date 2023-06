Und ziemlich sicher fand ich mich und mein Doppelpack im Kinderwagen auch viel wichtiger als alle anderen im Tram, was mir total das Recht gab, mit dem Ding allen den Weg zu versperren. Und ziemlich sicher fand ich es zwar peinlich, wenn eines meiner Kids in der Öffentlichkeit rumschrie, aber auch irgendwie herzig. Und ziemlich sicher fand ich es irgendwie witzig, als mein eines Kind in einem Lift ganz laut fragte, warum die dicke Frau so stinke … Gut, das finde ich immer noch. Und am Ende ist das Leben ja auch immer ein Kreislauf. Die Leute, die sich über meine Kinder nervten, fanden ihre eigenen früher bestimmt auch mal gar nicht so schlimm. So wie die Eltern der lieben Kleinen am Flughafen-Gepäckband.