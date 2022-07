Mitten in der Nacht schrecke ich auf, weil jemand zur Tür reinkommt, ich schnappe meine Glasflasche, um mich mutig dem Einbrecher zu stellen – und stehe vor meiner Tochter, die sich null Mühe gibt, irgendwie leise zu sein, «Ich dachte, du schläfst bei Lena?» – «Planänderung. War noch bei Tim, jetzt schlaf ich hier und geh morgen zu Lena.» – «Und in demfall nicht an die Party?» – «Doch. Morgen früh zu Lena und am Abend an die Party.» Nun, abgesehen davon, dass das Wort «früh» in keiner Art und Weise zu meiner Tochter passt, schon gar nicht in den Ferien, hat sich dieser Plan dann auch wieder geändert. Ich beschränke mich jetzt aufs Wesentliche: Ich will wissen, wo das Kind in der Nacht ist, und es soll bitte weder unangemeldet reinschneien, noch unentschuldigt fernbleiben. Damit können wir beide leben. Und ich muss gestehen: Je länger mehr finde ichs so eigentlich ganz entspannt. Fast schon ein bisschen langweilig. Zum Glück hab ich in ein paar Wochen meine schlecht gelaunten, motzenden Teenager zurück. Dann weiss ich wenigstens, dass ich noch gebraucht werde.