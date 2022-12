Was war das für ein Jahr. Wenn ich zurückschaue, gab es wohl selten ein Jahr in meinem Leben, in dem an dessen Ende alles dermassen anders war als am Anfang – mit Ausnahme der Geburten der Kinder, natürlich. Im Januar 2022 war ich Mutter zweier Schulkinder. Jetzt, im Dezember 2022, bin ich Mutter einer erwachsenen jungen Frau und eines berufstätigen jungen Mannes. Crazy.