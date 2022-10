«Ich kenne hundert Grammatikregeln und habe gelernt, ein Bewerbungsschreiben nach Schema F zu verfassen», sagt Kind 2, das im Sommer die Schule abschloss. Sobald es ein Mail beantworten muss, das nicht nach bestimmten Regeln funktioniert, wirds schon schwierig. Noch schwieriger wirds mit Fremdsprachen – etwas von dem, was ich an der Schule ja für wirklich sinnvoll halte. Dass Kind 2 nach fünf Jahren (!) Französischunterricht keine halbwegs sinnvolle Konversation führen kann, finde ich verheerend. Aber hey, es hat mal für eine Prüfung Sätze wie «Le martinet noir est une espèce d'oiseau de la famille des martinets. Il ressemble aux hirondelles» auswendig gelernt. («Der Mauersegler ist eine Vogelart aus der Familie der Segler. Er ähnelt den Schwalben.»). Also wenn man das nicht fürs Leben braucht, weiss ich auch nicht …