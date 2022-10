«Bodenlos» brauchen nur deutsche Influencerinnen

Nummer zwei auf der Jugendwort-Liste: «bodenlos». Bedeutet schlecht, unvorstellbar, mies. Und ist laut meinen Kindern ein Wort, das nur deutsche Influencerinnen und Influencer brauchen. Aber auch diese Worte kommen irgendwann in der Schweiz an. Ich geh also davon aus, dass sich Sätze wie «der ist bodenlos blöd, Alter» irgendwann auch im Wortschatz meiner Kids wiederfinden.