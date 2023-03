Ich habe gerade den neuen Stundenplan von Kind 1 studiert. Ein bisschen verwundert bin ich ehrlich gesagt schon. Über ein Drittel der Stunden entfallen auf Bio, Physik, Mathe. Dies bei einem sprachlich-musischen Profil am Gymnasium. Ich frage mich schon lange, warum unsere Kinder Wissen in so vielen verschiedenen Fächern in ihre Köpfe drücken müssen. Von mir aus sollte man bereits in der Mittelstufe erste Fächer abwählen können. Natürlich weiss man dann noch nicht, was man will – aber man weiss schon ziemlich genau, was man sicher nicht will.