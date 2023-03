So fragte mich mein Kind 2 vor einiger Zeit am Flughafen, warum wir nicht Business Class fliegen. Ich sagte, weil ein Upgrade knapp 2’000 Franken kostet und ich mir die nicht leisten kann. Worauf sich folgende Diskussion ergab: Kind: «Hast du keine 2’000 Franken auf deinem Konto?» Ich: «Doch, aber nicht für ein Upgrade.» Kind: «Warum nicht?» Ich: «Ich brauche sie für andere Dinge. Krankenkasse, Versicherungen, Steuern, Essen.» Kind: «Musst du das alles heute bezahlen?» Ich: «Nein, aber bald.» Kind: «Aber du arbeitest doch und bekommst Geld. Kannst du dann nicht jetzt das von dem Geld bezahlen, was du jetzt hast, und das, was du später bezahlen musst, zahlst du von dem Geld, das du später bekommst?»