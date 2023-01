Meine Mutter ist immer noch meine Mutter

Meine Mutter ist nicht meine beste Freundin, sie ist meine Mutter. Immer noch, auch wenn ich schon sehr, sehr lange erwachsen bin. Meine Freundinnen sorgen sich nicht um mich in der Art, wie es meine Mutter tut. Meine Freundinnen kritisieren mich nicht so, wie es meine Mutter tut. Und ich teile mit niemandem die gleiche Geschichte wie mit meiner Mutter. All das macht sie zu einer Person in meinem Leben, die es kein zweites mal gibt. Meine Mutter eben.